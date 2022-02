Questa maggioranza continua con il suo atteggiamento in spregio alla verità dei fatti e delle Leggi! Né le importa che in questi due anni i cittadini hanno molta meno liquidità, a differenza dei soldi che arrivano ed arriveranno ai Comuni. Nonostante questa grave crisi economica i Cittanovesi, nella loro stragrande maggioranza, pagano le tasse, tutte le tasse, però chiedere loro di pagare anche tasse non dovute è troppo, è come un furto!

Tale maggioranza era ed è chiamata ad approvare il Piano Strutturale Comunale: solo così può e deve chiedere ai Cittanovesi di pagare l’IMU per le zone C – D – F! Invece, ipocritamente ed Incapace di dare un indirizzo urbanistico obbligato dalla Legge, sul finire dell’anno 2017 ha rimesso in piedi l’ormai decaduto (E SICURAMENTE NON RIMPIANTO) Piano Regolatore Comunale.

Oggi conosciamo le vere motivazioni: tentare, “furtivamente” ed in malafede, di tartassare con ingiuste e non dovute tasse i Cittanovesi!

Non procede nella stesura del PSC per incapacità o perché deve “onorare” qualche “cambiale elettorale”? O forse era ed è assente una visione comune tra le varie “forze” di maggioranza?

Qualsiasi sia la motivazione, una cosa è certa…

a pagare è sempre il Cittadino!

Oltre al danno questi personaggi ci vorrebbero anche beffare…, se dovesse corrispondere a verità il fatto che in questi giorni a molti contribuenti sono stati notificati avvisi di accertamento sul mancato pagamento dell’Imu per l’anno 2016 riguardante proprio i terreni edificabili ricadenti nelle zone omogenee C, D ed F, la beffa fraudolenta verrebbe confermata!

Informiamo gli amministratori, ma soprattutto i Cittanovesi, che l’art. 22 della Legge Regionale n° 40 del 28.12.2015, che modifica l’art. 65 della Legge Regionale n° 19/2002, ha stabilito che i Piani Regolatori Generali e i Programmi di Fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B, facendo salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4.

A tutti i restanti suoli viene estesa la destinazione agricola. (ESENTE DA IMU)

L’IMU SUI TERRENI EDIFICABILI NON E’ SEMPRE DOVUTA.

Ravvedetevi amministratori, cercando scusa ai Cittadini per la vostra totale inerzia urbanistica ed annullate i “furtivi” avvisi in autotutela “sgravando i contribuenti” oltre che dal tributo non dovuto, dall’onere di dover sostenere ulteriori costi per ricorsi in Commissione Tributaria per difendersi dalla morsa persecutoria che state perpetrando a loro danno!

Restituite il maltolto a quei Cittadini che in buona fede hanno provveduto a pagare quanto non dovuto!

Ricordiamo a tutti che:

pagare le tasse è un dovere, vessare i contribuenti è un’ingiustizia,

ancora più grave quando gli ingiusti tributi vengono richiesti come maldestro tentativo di colmare la voragine di debiti da loro stessi prodotta, nascosta, ma certificata dalla Corte dei Conti!