Apprezzamento e soddisfazione dall’Assemblea dei Sindaci “Città degli Ulivi” per la concreta attivazione delle procedure relative alla realizzazione di interventi da effettuare sulle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale.

La decisione dell’ASP di Reggio Calabria ha confermato in pieno le scelte di indirizzo che erano state individuate dai Sindaci per le strutture ricadenti nel territorio della Piana, in un importante incontro tenutosi a Gioia Tauro alla fine dell’anno 2021, all’immediata vigilia della scadenza del bando.

Sono state rispettate in pieno le indicazioni fornite dall’Assemblea dei Sindaci “Città degli Ulivi” in merito alla richiesta dell’ASP di Reggio Calabria tendente ad acquisire parere in relazione agli interventi da effettuare sulle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale.

Un risultato che riconosce l’impegno dell’Associazione teso alla creazione di una rete di servizi adeguata alle pressanti istanze che provengono dalle comunità interessate e gratifica il grande senso di responsabilità dei Sindaci che hanno orientato le scelte in direzione dell’esclusivo interesse dell’utenza, alla quale si devono garantire servizi territoriali moderni ed efficienti.

La realizzazione degli interventi già definiti costituirà il segno tangibile che l’attenzione da parte dei vari livelli istituzionali può consentire un rinnovamento e rafforzamento delle strutture ospedaliere e sanitarie esistenti nel contesto di una programmazione complessiva che potrebbe ridisegnare la rete dei servizi nel comprensorio.

Nel contempo si segnala l’importanza dell’interazione tra le realtà locali rappresentate dai Sindaci e gli organi di governo, regionali e nazionali, per concordare gli interventi atti a garantire anche ai calabresi un diritto inalienabile quale quello di contare su una sanità giusta ed accessibile per tutti.

Resta immutato l’impegno dell’Associazione a proseguire nel lavoro quotidiano al fine di verificare la completa realizzazione dei servizi finanziati, a tutela dei legittimi interessi delle rispettive comunità.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Marco Caruso Michele Conia