Una scelta chiara quella del Sindaco Conia che, anche stimolato dai cittadini, perché per lui la partecipazione è uno dei principi all’apice dell’agire dell’amministrativo dell’Amministrazione di Rinascita, ha deciso di fare sventolare dalla Torretta Civica, simbolo inconfondibile per l’intera comunità, il Tricolore per dire ancora con più forte NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA!

Un Tricolore che rappresenta un unico “Paese” che, con l’Autonomia Differenziata verrà formalmente e ufficialmente diviso.

La Bandiera della Pace sventola sul Municipio dall’inizio del mandato, dal lontano 2015, oltre che davanti a tutti gli edifici pubblici; adesso anche dalla Torretta Civica per dire BASTA GENOCIDI e per urlare ancora più forte che c’è bisogno di Pace e come dichiarazioni recenti “Ormai la gente ha paura di dire VIVA LA PACE” -Ghali- e con questo gesto Cinquefrondi da coraggio e forza perché un mondo sereno, se tutti quanti vogliamo, è possibile.

