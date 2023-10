Cinquefrondi, il sindaco Conia espone la bandiera della Palestina

A Cinquefrondi, provincia di Reggio Calabria, dalla finestra del Sindaco Michele Conia , esposto bandierone della Palestina. Il sindaco Michele Conia che insieme al consigliere delegato alla cultura, Salvatore Colloridi, ha voluto fare questo gesto simbolico, dichiara: ” abbiamo il dovere di fare tutti qualcosa per fermare il massacro in atto, abbiamo il dovere di chiedere l’immediato cessate il fuoco ed il riconoscimento dei diritti del Popolo palestinese come di quello israeliano, due popoli, due stati. Il comune di Cinquefrondi, come sempre, si schiera per la pace e per i diritti umani e contro ogni forma di violenza, da qualunque parte provenga.