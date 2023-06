Il gruppo della palestra fit form di Cinquefrondi coadiuvata dal presidente Giuseppe viscomi e Ciminello Giuseppe con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cinquefrondi domani sera darà vita alla 6^ edizione della maratona solidale.

Un evento che ha avuto una forte riscossione negli anni precedenti.

Questa SESTA edizione è solo una conferma di come l’impegno di ognuno dei partecipanti ha potuto contribuire nella realizzazione di qualcosa di molto importante.

Con il ricavato della prima maratona (2016) si sono riusciti a raccogliere donazioni per l’acquisto di una sedia a rotelle, donata poi all’Associazione AISM;

Il secondo anno (2017) beneficiaria è stata la Parrocchia di Cinquefrondi, che ha utilizzato la donazione per il restauro di una Statua e per aiutare delle famiglie in forte difficoltà ;

Il terzo anno (2018) destinato dei buoni spesa per le famiglie bisognose;

Il quarto anno (2019) abbiamo contribuito nella comunità con la Spesa solidale nel periodo del covid, molte famiglie hanno ricevuto la spesa direttamente a casa;

E dopo lo stop obbligatorio, Non per ultima.

La Maratona 2022 ha portato un sorriso ai piccoli della comunità, attraverso l’acquisto di ausili sportivi per la Scuola Elementare Francesco della Scala di Cinquefrondi.

La palestra Fit Form con piacere offre la propria organizzazione insieme all’amministrazione comunale che da anni supporta l’iniziativa.

Ma sarà solo GRAZIE alla vostra partecipazione che potremo costruire qualcosa di GRANDE.

Dalle 21.00 si partirà con le registrazioni ma solo alle 22.30 la partenza per una camminata, una corsa verso una vittoria comune…quella della solidarietà!