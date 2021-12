È una di quelle notizie che mai avremmo voluto scrivere perché quanto è accaduto non solo ci lascia increduli, sgomenti, ma anche addolorati profondamente. Non è stato solo un collega Luigi Mamone, era soprattutto un grande amico, un fratello su cui potevi sempre contare. Un uomo che si è sempre contraddistinto per la sua immensa bontà e per la sua grande umanità.

Luigi Mamone, non solo il giornalista della Piana di lunga data, ma anche l’avvocato perché oltre al giornalista era anche un giurista forense.

Un uomo impegnato nel sociale, ma anche in politica con un trascorso da amministratore di Taurianova come assessore comunale.

Non troviamo più le parole e già per noi è difficile aver scritto queste poche righe, ma lo facciamo perché è un dovere, ma soprattutto un onore per un grande amico che non c’è più!

Ciao Luigi… non doveva finire così!

L’editore, il Direttore e tutta la Redazione di Approdo Calabria si stringono fortemente, affettuosamente e con immenso dolore a tutta la famiglia, alla moglie ed ai figli del grande amico e collega Luigi Mamone.