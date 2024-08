chiude la rassegna note d’autore, boom di presenze a taurianova per la musica di qualità. l’assessore grimaldi: la città è meta imprescindibile per il connubio che abbiamo creato tra cultura, arte, prelibatezze dolciarie e ospitalità

La terza rassegna musicale “Note d’Autore”, finita ieri sera con il concerto di Filippo Graziani, è al centro del primo bilancio che l’assessore Massimo Grimaldi fa rispetto alle produzioni che questa estate stanno impegnando in prima persona l’amministrazione comunale.

I 4 eventi svoltisi tra la villa Fava e piazza Italia, proponendo artisti del calibro anche di Eugenio Finardi, Antonella Ruggiero e Francesco Baccini, hanno generato un grande successo di pubblico – costante nel corso dei vari appuntamenti – segno evidente che è piaciuta anche quest’anno una formula che ha proposto spettacoli di qualità. Grazie anche alla collaborazione assicurata dal direttore artistico Domenico Barreca, la scelta delle esibizioni ha esaltato l’abbinamento tra la cultura musicale e l’attrattiva turistica su cui ha puntato l’assessore Grimaldi con un Cartellone – ricco ancora di altri appuntamenti – che non a caso è stato intitolato “Un’Estate Capitale”, contaminando i generi artistici proprio nell’anno in cui Taurianova ha ottenuto grazie ai libri l’ambito riconoscimento nazionale.

“Note d’Autore” si è rivelato, assieme all’imminente ‘Mbitu Festival, come l’atteso moltiplicatore di partecipazione pensato dall’assessorato allo Spettacolo per catturare l’attenzione non solo dei taurianovesi ma anche dei tanti che si sono mossi da altri paesi della provincia, scegliendo la città della Piana per vivere anche tra le note della musica autoriale la loro estate.

La formula attrattiva lanciata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi, disseminando nelle varie serate spettacoli che quest’anno hanno fatto da cassa di risonanza per le manifestazioni di Taurianova Capitale del Libro – e per le straordinarie edizioni dell’Infiorata e del Concorso internazionale dei madonnari – ha riscosso ampio apprezzamento non solo per la qualità dell’offerta, appunto, ma anche per quel connubio creato tra cultura e ricettività turistica, affinando anche un indiscutibile volano di benessere economico visto il beneficio avuto dalle attività commerciali.

Visto il successo di sera in sera, e in qualche occasione riempiendo anche due piazze contemporaneamente, sembra indovinato il grandangolo interdisciplinare e artisticamente multiforme con cui Taurianova ha invitato a guardare ai libri e alla promozione della lettura, una vera e propria Festa per tutti e con tutti che continuerà fino al maggio prossimo.

«E non finisce ancora qui – commenta l’assessore Grimaldi – se penso alla prosecuzione di un programma in cui il Comune prevede di essere protagonista, in maniera straordinaria quest’anno, anche dei festeggiamenti Mariani in occasione del 130° anniversario del Miracolo alla nostra Patrona che ha determinato l’elevazione a chiesa giubilare del nostro Duomo. Continuiamo a credere in un’alleanza virtuosa con l’associazionismo, religioso e non, del quale in ogni occasione stiamo riconoscendo i meriti che traggono certamente linfa dal clima di coesione sociale e partecipazione che l’amministrazione comunale sta incoraggiando. La rassegna finita ieri – conclude l’assessore Grimaldi – è una nostra produzione a cui continuiamo a credere di anno in anno, proprio per quella qualità delle proposte musicali che la anima, convinti come siamo che Taurianova meriti di essere annoverata tra le mete ormai imprescindibili del turismo provinciale per la capacità unica che sta dimostrando di unire arte, cultura, gradevolezza del luogo, tradizioni nella artigianalità dolciarie uniche e ospitalità della sua uniche e ospitalità della sua gente».