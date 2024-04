Il termine tipster – sempre più comune nel contesto delle scommesse online – sta ad indicare un consulente esperto nel settore del betting, un appassionato di scommesse che fornisce al pubblico svariati pronostici e consigli basati su un’analisi approfondita degli eventi sportivi. Questa particolare figura professionale, che ha trovato una sua popolarità grazie a social media e app di messaggistica, è riuscita a diventare nel tempo un punto di riferimento importante per molti scommettitori che desiderano conoscere in maniera più approfondita il mondo delle scommesse e, di conseguenza, sfruttare strumenti analitici evoluti.

Il tipster, infatti, si avvale di una serie di metodi analitici avanzati che includono l’esame delle statistiche di squadre e giocatori, le condizioni atmosferiche del luogo in cui si svolgerà l’evento, i risultati di gare precedenti e altri fattori rilevanti, con lo scopo di formulare pronostici dettagliati e utili per gli utenti. Uno degli obiettivi principali del tipster è ad esempio quello di identificare le cosiddette value bet, ovvero le scommesse che, secondo le sue analisi, offrono un valore atteso positivo superiore a quello stimato dai bookmaker.

Il tipster, dunque, si propone come guida esperta per gli scommettitori, un supporto per aiutarli a interpretare con una maggiore consapevolezza le quote e le probabilità che i diversi risultati si verifichino. Il pubblico è prevalentemente giovane. Da anni ormai il web è la fonte principale di informazione degli italiani. Oltre ad offrire consigli su specifici eventi del mondo dello sport, questa figura elabora anche strategie di scommessa a lungo termine, contribuendo a ottimizzare le decisioni degli scommettitori e potenzialmente aumentando le loro possibilità di successo nel tempo.

I tipster si rivolgono principalmente a scommettitori che cercano un vantaggio informativo nel piazzare le loro puntate, da quelli amatoriali che desiderano migliorare le loro possibilità di vittoria, a quelli più esperti che vogliono affinare ulteriormente le loro strategie di scommessa. Inoltre, molti di questi consulenti si specializzano in particolari sport o competizioni, offrendo analisi ancora più dettagliate e su misura.

Chi sono i più celebri ed apprezzati tipster italiani?

L’elenco di nomi di tipster popolari in Italia è lungo. Tra i nomi più celebri nel nostro Paese c’è sicuramente quello de ilpengwin (Kristian Pengwin) che su Instagram vanta oltre un milione di follower, che si aggiungono ai 567mila su TikTok. C’è poi mirkocisco (Mirko Virgilio), opinionista televisivo per Sportitalia, con ben 413mila follower su Instagram, 99mila su TikTok e un canale Telegram da 282mila utenti. Da menzionare poi sbancaofficial con 377mila follower su Instagram e 365mila iscritti al canale Telegram, lo.scomm con 347mila su Instagram e ingegnere_king con 369mila. Da segnalare, poi, su Telegram il canale Il Vero Gladiatore con 242 iscritti. Ovviamente oltre ai tipster influencer si possono considerare anche siti di pronostici. Online sono disponibili diverse guide per scoprire chi sono i migliori tipster italiani di questo genere. Gli appassionati di pronostici e statistiche possono seguire – per far qualche nome – ilVeggente.it o Pronostici Calcio 365 o Forebet.com. Il panorama è molto variegato.

Quali Tipster hanno più seguaci e dove è possibile seguirli?

I tipster, in Italia e nel mondo, sfruttano tutte le piattaforme web più in voga. Quelle che assicurano maggiore visibilità, più elevato numero di interazioni con i follower e una migliore interazione. L’utilizzo di più canali è una strategia frequente per intercettare differenti tipi di utenti e veicolare le informazioni in differenti modalità. A farla da padrone sono i social come Instagram, TikTok e X, ma va evidenziato anche il grande valore di Twitch per le dirette video. Tra i tipster più popolari al mondo si deve certamente menzionare Jon Price, specializzato sugli sport americani come il football. Altri nomi celebri di esperti di scommesse sono Caan Berry, Mike Cruickshank, Andy Robson e Mark O’Haire.