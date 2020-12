Centro dialisi Taurianova, Pasquale Mercuri: “Basta critiche distruttive al personale”

In questo momento così delicato la coesione deve essere il punto di forza per venirne fuori. Certe critiche distruttive al personale del reparto dialisi di Taurianova non certo fanno bene alla causa. Per capirci. lasciamo in tutta tranquillità chi si sta adoperando al nostro benessere. Criticare l’operato di chi è in prima linea senza proporre soluzioni è un atto di puro terrorismo psicologico. Io come dializzato di questo reparto posso affermare, in piena sicurezza che gli operatori sanitari dalla dialisi di Taurianova sono all’altezza del compito e capacissimi di garantire le cure necessarie ad ognuno di noi.

Certamente possono esserci delle piccole diversità di vedute, non certo da informare le autorità per inadempienze. Come Comitato Centro dialisi di Taurianova a nome e per conto di chi rappresento, 4500 tra dializzati, trapiantati e simpatizzanti, come presidente dell’associazione ho (insieme al resto dei collaboratori) il compito specifico di risolvere le problematiche che potevano sorgere nel reparto.

In tutta franchezza posso affermare che il personale medico e paramedico, nonostante sia notevolmente sotto organico, sta svolgendo il suo compito OLTRE IL LIMITE DELLE PROPRIE POSSIBILITA’ fornendo oltre le prestazioni di competenza giornaliera, anche i prelievi mensili ai trapiantati senza farli andare mensilmente presso i centri di trapianto. Questa prestazione è fuori dalle competenze dei medici di

reparto.

Nessuno è obbligato a effettuare i controlli se non è soddisfatto, può benissimo andare al centro trapianti senza creare malumori e mettendo in cattiva luce chi si impegna per il bene di tutti.

“E non finisce qui”

Pasquale Mercuri pmercuri55@gmail.com

Presidente Comitato Centro dialisi Taurianova