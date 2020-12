L’abbiamo capito, tra poco uscirà il presentatore per annunciare che siamo in una Candid Camera!

Ma se così non fosse allora, meglio chiarire alcune cose.

Ci risulta che E-Distribuzione stia cercando smodatamente, tra i lavoratori, VOLONTARI per formare personale delle ditte esterne su quelle attività, MANOVRE MT, che sono CORE della rete e dunque fanno parte della professionalità stessa dei suoi lavoratori.

Partiamo dalla definizione di volontario: dal latino volontarius. Della volontà, che dipende dalla volontà, che è fatto secondo la volontà – in riferimento ad una persona: chi assume un impegno o si presta ad operare, a collaborare, a fare qualcosa di propria volontà, INDIPENDENTEMENTE DA OBBLIGHI E DA COSTRIZIONI ESTERNE. Fonte TRECCANI-

Ci pare infatti, del tutto pleonastico, chiedersi quale lavoratore di E-Distribuzione può essere così miope da consegnare il suo futuro nella mani di questa o di quella ditta, che fino ad oggi lavora per E-Distribuzione e che domani, in virtù dello scellerato art.177, la sostituirà. E chissà con quali garanzie per i lavoratori! Contratto Elettrico? Fopen? Fisde? Arca? Sicurezza? Libertà? Dignità? Giusto per ricordarne alcune.

In Calabria la farsa dovrebbe andare in scena i primissimi giorni di dicembre.

Nelle giornate dei corsi, sempre che Enel trovi volontari reali, e non costretti, (vedi definizione di volontario sopra), sarà tutto possibile. Dei vari Dpcm e protocolli sulla Sicurezza se ne faranno coriandoli, le cellule si scioglieranno al sole, saranno permessi assembramenti tra personale E-Distribuzione e personale delle ditte esterne . Sicuramente E-Distribuzione rassicurerà, con le solite frasi fatte “staranno distanti”, “indosseranno la mascherina”.

Finitela!!! I Lavoratori NON sono fessi!! Vi siete permessi di scrivere su chi, i lavoratori possono o non possono incontrare fuori orario dell’orario di lavoro invadendo la loro VITA PRIVATA. E ora li fate incontrare per i vostri interessi, con persone delle quali conoscete forse solo il cognome.

Per la tutela dei lavoratori Noi abbiamo tenuto le assemblee all’aperto. NOI SIAMO COERENTI.

“A questo punto il presentatore dovrebbe essere già arrivato. A urlare Scherzi a Parte!!!”

Ma mica veramente E-Distribuzione può pensare che i lavoratori, gli stessi che solo qualche giorno addietro hanno scioperato in massa, proprio a salvaguardia del loro lavoro, del lavoro qualificato, sicuro ed in sicurezza, oggi siano disposti a tenere dei corsi di formazioni per vedersi scippare il lavoro? E tutto ciò volontariamente?

Rinfreschiamoci la memoria, siamo in stato di agitazione, da giorno 2 Dicembre riprende lo sciopero degli straordinari ed il 17 Dicembre si terrà la seconda giornata di sciopero generale Nazionale.

Proprio sui temi che e-distribuzione sta tentando in tutti i modi di far intendere come, ormai, assodati.

NON È COSÌ!!! NON CEDIAMO A SIRENE CHE CI PROMETTONO RICOSCENZA E SCOMPENSATION.

È IN GIOCO IL FUTURO DEI SINGOLI LAVORATORI E DELLE LORO FAMIGLIE.

BASTA SCHERZARE. NESSUNA CANDID CAMERA, SIAMO SERI, E FACCIAMO SUL SERIO!!!