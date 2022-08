DI CLEMENTE CORVO

Con una Santa Messa Celebrata ieri a Locri all’interno del circo Donna

Orfei da Don Cesare Di Leo, è stata amministrata la Prima Comunione a due

giovani artisti circensi, Jonathan Kocka 21 anni ed al fratello Michael

Karol Kocka 15 anni.

Un evento particolare, ma molto significativo, ripreso dalle telecamere

Dell ‘ emittente televisiva Piana Tv canale digitale terrestre 185.

La celebrazione é stata allietata dal coro delle Suore della Congregazione

delle Missionarie del Catechismo Rurale di Anoia, e dalla bravissima e

bellissima Artista – Cantante Reggina, Katia Rizzo che tra i vari brani ha

eseguito un’emozionante Ave Maria.

Il tutto è scaturito durante la Celebrazione della Santa Messa, che lo

stesso Don Cesare Di Leo, aveva Celebrato a giugno a Cinquefrondi, sempre

all’interno del circo Donna Orfei della famiglia Medini.

Nella circostanza, prendendo fortemente a cuore le richieste fatte dai due

ragazzi di poter ricevere la Prima Comunione, in quanto viste le

difficoltà continue negli spostamenti, visto il loro lavoro continuo, gli

era difficoltoso poter ottenere un Sacramento al quale loro ci tenevano, e

per il quale avevano trovato tante difficoltà, in quanto non erano stati

ben tenuti in considerazione da altri Sacerdoti interpellati, lo stesso si

adopera nell ‘immediatezza, per amministrare la richiesta del Sacramento.

Eccezionali le doti umane Spirituali di un Paroco, come Don Cesare, il

quale appena sentito il tutto, messosi a disposizione ha fatto frequentare

in maniera telematica i ragazzi al Percosso Preparatorio, facendo accostare

per la prima volta al Sacramento Dell ‘Eucaristia i due ragazzi. Il

Sacramento della Prima Comunione, rappresenta un passo importantissimo

nella vita di ogni persona credente. Papa Francesco ha recentemente

sottolineato la straordinaria importanza di questo passaggio. ” La

comunione é la sorgente della vita stessa della chiesa. Da essa

scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione, e di

testimonianza”.

Ieri, infatti, durante la Celebrazione Eucaristica, alla presenza della

loro Famiglia, della Direzione del circo e di tutti gli Artisti, i due

ragazzi hanno potuto ottenere questo tanto voluto Sacramento. Alla fine

della Cerimonia sono stati gli stessi ragazzi a voler ringraziare il

Parroco Don Cesare, dicendo quanto segue: “Grazie di cuore Parroco, siete

un vero MISSIONARIO, grazie per aver tenuto in considerazione la nostra

volontà, che in altre parti era stata soltanto ignorata . Grazie per

averci permesso di ottenere questo Sacramento della Prima Comunione, era

un nostro sentimento Religioso, oggi siamo veramente felici ed orgogliosi.