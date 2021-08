Riceviamo una segnalazione firmata corredata da alcune fotografie (noi ne pubblichiamo qualcuna), sulla situazione in cui versa l’Ospedale di Polistena “Santa Maria degli Ungheresi”.

Sarebbe molto facile per noi, utilizzando una metafora (quasi appropriata) visto il sovraffollato Pronto Soccorso, “sparare sulla Croce Rossa”, ma non lo facciamo, limitandoci a segnalare quanto è documentato in queste foto.

Sono foto di oggi, così com’è scritto nella missiva a noi inviata, ma visto che ci siamo occupati anche altre volte sulla questione in essere, inerente i rifiuti all’interno del piazzale nel Nosocomio di Polistena, magari tra un problema dovuto al Covid, vedi focolai nel reparto di Cardiologia ed altre problematiche e, prendendo spunto dallo sfogo di chi ci ha segnalato la questione, specie quando scrive che, “sono anni che assistiamo a queste situazioni. Potete star certi che non gliene fotte nulla ad alcuno, tutte le ‘Autorità’ comprese”, noi invece vorremmo essere più ottimisti e pensare che ci sia un interesse forte affinché tutto questo non dovrebbe accadere e lo spettacolo indecente e indecoroso specie se si è nei pressi di un Ospedale, verrà rimosso al più presto e soprattutto in tempi brevissimi.

(GiLar)