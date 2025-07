Francesco Sgambaterra ex vicesindaco di Cittanova giustifica la sua estromissione dalla giunta comunale per non aver sostenuto il festival delle note di primavera e il festival nazionale dello Stocco, diventato l’evento clou dell’estate in Calabria, con una ricaduta economica e d’immagine per i commercianti del territorio importante !

In una conferenza stampa presso la sede locale del circolo fratelli d’italia l’ex vicesindaco Francesco Sgambaterra cerca di giustificare la sua estromissione dalla giunta Antico. Secondo Sgambaterra, il capitolo cultura con le relative variazioni di bilancio per gli eventi, festival delle note di primavera e festival nazionale dello Stocco gli elementi scatenanti della rottura politica.

Lo stesso Sgambaterra nella sua conferenza stampa ha ricordato che a Cittanova ci sono 30 associazioni che lavorano con grande serietà per promuovere la città. D’altronde come dare torto a Sgambaterra. Il festival nazionale dello Stocco è l’evento clou dell’estate calabrese. Il concerto gratuito di Fedez un lusso straordinario per la città con una ricaduta d’immagine enorme per Cittanova. Promuovere un concerto del genere, significa far conoscere a migliaia di persone Cittanova. Tutto ciò impossibile per un’amministrazione comunale sostenerlo sul piano economico. Il festival nazionale dello Stocco, negli anni non ha avuto ostacoli da nessuna giunta comunale, indipendentemente dal colore politico. Tutti i sindaci, di Cittanova che si sono succeduti negli ultimi 24 anni ,hanno appoggiato la pro loco e l’azienda per la realizzazione del festival. Come dargli torto. Hanno fatto l’interesse della propria città e dei commercianti locali. Non ci sono B&B , alberghi, ristoranti, ecc..in grado di poter contenere le migliaia di persone in arrivo il 12 agosto . A Cittanova arriveranno fans del cantante da tutto il sud Italia. A Sgambettera consigliamo di fare una riflessione politica a 360 gradi. Quando si astiene sulla eleggibilità del sindaco in aula consiliare… Quando si prendono le distanze dal primo cittadino sul ruolo del segretario comunale D’amico…significa non condividere più le idee politiche del sindaco e della maggioranza. Un grave errore politico che ha portato alla rottura dei rapporti politici.