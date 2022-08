Un vero e proprio appello, quello di *Euristeo Ceraolo* che vi invita a

donare sangue e plasma in modo da far fronte alla terribile carenza in cui

versano molti ospedali.

*Una serie di cause concatenate che mette a rischio cure e vite di pazienti

in tutta Italia.*

Il sangue scarseggia e bisogna aspettare prima di entrare in sala

operatoria che ci siano le scorte disponibili.

Da nord a sud vengono quindi lanciati continui appelli alla donazione.

Quest’anno si aggiunge anche l’emergenza Covid. La variante Omicron 5,

molto più virale delle precedenti, sta correndo e fa registrare un

quantitativo di infezioni paragonabile ai mesi invernali. *Giocoforza, tra

la percentuale dei malati rientrano anche i donatori.*

L’appello ai donatori è quindi quello di farsi avanti non appena trascorsi

i 90 giorni previsti tra un prelievo e l’altro per gli uomini e i 180 per

le donne.

Oggi la necessità di reperire sangue, in ogni angolo dell’Italia, è

importante. Ci sono pazienti che debbono seguire le TERAPIE SALVAVITA….

*“Vi invito – dice Ceraolo – ad un gesto di solidarietà, di consapevolezza

civile e umana”.*

“Il sangue rappresenta il carburante del nostro sistema sanitario, il

pilastro sul quale si sostengono gli interventi chirurgici programmati, le

terapie oncologiche, il supporto alle malattie degenerative oltre a una

buona parte delle attività dell’emergenza/urgenza.

Chiedo quindi a tutti di continuare a donare. Fatelo anche in estate. Ce

n’è ancora più bisogno”.