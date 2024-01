Apprendiamo dalla stampa del comunicato diramato dal gruppo di minoranza rappresentato in consiglio dal solo consigliere Dott. Enzo Frajia, detentore della contorta veste di Presidente del Consiglio e capogruppo di minoranza “Dipende da Noi”.

Un comunicato stampa, senza voler offendere, a dir poco “sciocco” e privo di contenuti.

Un comunicato anche intempestivo, perché pubblicato sulla stampa durante una giornata di festa per lo stesso Consigliere Regionale Salvatore Cirillo.

Sì! Perché tale comunicato, di sicuro non lede né questa Amministrazione né il Sindaco che la rappresenta, che compatta, è accorsa a sostenere con dignità, ancora una volta, il proprio concittadino sulla scena politica calabrese.

Viceversa non appare altrettanto garbato, il continuo e ridondante contributo mistificatorio utilizzato da quei pochi che sono rimasti nello sparuto gruppo Dipende da Noi per porre in contrapposizione questa Amministrazione con il Consigliere Regionale Salvatore Cirillo.

Glielo vogliamo ribadire ancora una volta: questa Amministrazione si è schierata apertamente alle elezioni regionali a sostegno di Salvatore Cirillo, e questi, senza farne per giunta mai mistero, ha sostenuto la coalizione Caulonia Riparte alla tornata comunale.

Pertanto vi esortiamo ancora una volta ad essere prudenti perché questi futili e infelici articoletti fanno male al Consigliere Regionale Cirillo perché ledono la sua immagine, ma fanno male anche a Caulonia la quale non cela all’esterno di avere un gruppo politico di minoranza politicamente davvero scarso.

Cogliamo infine l’occasione, per porgere la nostra vicinanza al Presidente Roberto Occhiuto ed al suo Staff che al termine del congresso provinciale svoltosi oggi al Ce.Dir di Reggio Calabria che sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale. Da parte dell’Amministrazione Comunale di Caulonia un augurio di una pronta ripresa al Presidente Occhiuto e al suo staff.

L’Amministrazione Comunale di Caulonia