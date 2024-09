In relazione a recenti articoli pubblicati su alcuni social e media locali, che riportano presunte sospensioni dei lavori relativi all’intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola dell’infanzia e la costruzione di un asilo nido in via G. Amendola”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si intende precisare quanto segue.

I lavori proseguono regolarmente e secondo il cronoprogramma previsto. Non si è verificata alcuna sospensione delle attività, bensì si è proceduto alla risoluzione di alcune interferenze di cantiere, che sono state prontamente affrontate e risolte. Tali operazioni, comuni in interventi di tale portata, non hanno compromesso l’avanzamento complessivo del progetto.

Le attività di demolizione del fabbricato esistente e di scavo sono state programmate nel periodo estivo, al fine di evitare ogni possibile interferenza con le attività didattiche della scuola primaria presente nel medesimo lotto. Questa scelta è stata pianificata con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per gli alunni e il personale scolastico, assicurando al contempo la continuità dei lavori.

In conformità con gli obiettivi prefissati, si procederà ora alla costruzione del nuovo edificio, che ospiterà la scuola dell’infanzia e l’asilo nido, un intervento di grande importanza per la comunità locale e per il futuro dei nostri bambini

Inoltre, desideriamo sottolineare che le future lavorazioni saranno accuratamente pianificate dalla Direzione Lavori per garantire la massima sicurezza dei bambini e del personale scolastico, con particolare attenzione a eventuali fasi delicate dei lavori. La tutela della comunità scolastica resta una priorità assoluta in ogni decisione riguardante il cantiere.