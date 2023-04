Riceviamo e pubblichiamo

In data odierna, il Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha convocato un Collegio di Direzione avente come oggetto la nota stampa a firma dei fratelli Amodeo, pubblicata ieri da alcuni giornali locali.

Al Collegio hanno partecipato anche il dr. Gianluca Carpentieri, dirigente medico in sostituzione del Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale, dr. Salvatore Costarella, oggi fuori sede, e il dott. Mario Cucinotta, referente infermieristico della stessa U.O.C..

Riportiamo qui di seguito le considerazioni cui il Collegio è giunto all’unanimità: “le dichiarazioni rilasciate dai fratelli Amodeo sono gravissime. Proprio in quanto Medici, essi avrebbero dovuto usare altre legittime forme di protesta e certamente altri toni di fronte a presunte mancanze del G.O.M.. L’articolo di stampa lede gravemente la professionalità di tutti i Medici del G.O.M. – si legge nel verbale del Collegio – ed ingenera errati convincimenti nell’utenza che, come già frequentemente avvenuto, possono sfociare nelle tristemente note aggressioni al personale ospedaliero.

Il Collegio, dopo avere ascoltato la ricostruzione dei fatti, non intende esprimere alcun ulteriore commento, tuttavia ritiene debba essere stilata una relazione ufficiale all’esito della quale si procederà, a tutela dell’immagine dell’Azienda e dei Colleghi coinvolti, a denunciare i fratelli Amodeo e le testate giornalistiche, per la loro quota parte di responsabilità, all’Autorità giudiziaria, all’Ordine provinciale, alla Federazione regionale e all’Ordine nazionale dei Medici, al Commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria, al Commissario ad acta ed al Ministro della Salute. A queste figure istituzionali – conclude il verbale – il Collegio di Direzione chiede, fin da ora, urgente audizione”.

Pertanto, il Collegio ha dato mandato al Commissario Straordinario di attivare, nel breve, quanto all’unanimità stabilito.