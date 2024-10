Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria (RC), ha accolto l’appello avverso il provvedimento emesso dal Tribunale Penale di Palmi (RC) nel quale ha negato la revoca della misura cautelare personale nei confronti della Dott.ssa R.M. Catalano – n.q. di Dirigente medico del SERD di Polistena (RC).

La decisione favorevole del Tribunale reggino, arriva dopo una attenta valutazione delle prove offerte dalla difesa dell’imputata guidata dall’Avv. Mariano DEPINO e dell’Avv. Teresa Bernava del Foro di Palmi.

La vicenda trae origine da un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi (RC) alla fine della quale il GIP – Dott.ssa F. Mirabelli – ha disposto misura interdittiva della sospensione dell’esercizio della professione medica (del rispettivo rapporto di lavoro alle dipendenze del SERD di Polistena (RC) e dell’ASP di Reggio Calabria) nei confronti di due dirigenti medici operanti al SERD di Polistena (RC). In particolare, il presunto reato contestato ha riguardato “truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni della presenza in servizio”.

A seguito dell’udienza del 03.10.2024, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, presieduto dal Presidente Dott. Antonio F. Genovese, valutate e condivise le doglianze della difesa ha ritenuto “che non vi siano esigenze tali da richiedere il mantenimento delle misure cautelari in corso” nei confronti della Dott.ssa R.M. Catalano disponendo così la revoca delle medesime.

L’assunto della difesa, quindi, raffigura una svolta nella vicenda che ha destato particolare clamore mediatico.