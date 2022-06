Stiamo affrontando da oggi e per almeno 10 giorni una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni. Questa volta il nome dell’anticiclone africano è “Caronte” che sta dominando la scena in tutta la Penisola dove ha già fatto toccare in alcune zone picchi tra i 42° e i 44°.

E così sarà per i prossimi giorni dove la lingua di fuoco colpirà il Sud e il Centro Tirrenico in quasi tutta Italia.

Allo stato attuale, da come si evince in diversi siti meteo non sono previste precipitazioni di livello importante, ma si spera sempre in una frescura improvvisa che ad oggi sembra quasi improbabile.

Sarà un caldo insopportabile affrontato quello dagli italiani e in Calabria si prevedono peggioramenti infuocati da Caronte.

A tutto ciò si aggiunge un’altra piaga che sta colpendo parte dell’Italia così come in Calabria ed è il fenomeno della siccità dove purtroppo peggiorerà ancora. Nei fatti alcuni comuni hanno già diramato ordinanze di uso razionalizzato dell’acqua potabile. Non siamo ancora in piena emergenza come al Nord, ma le previsioni sono tutt’altro che lusinghieri.