Sono qui per portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’Amministrazione comunale di Carolei e di tutta la Comunità alla dolcissima centenaria della nostra comunità, Luigina Palermo nata il 20/05/1924, prezioso esempio e patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili.

E’ una fortissima emozione trovarsi di fronte a chi ha attraversato un secolo della nostra storia, con tanti momenti felici ma con altrettanti momenti difficili e la Signora Luigina non si è certamente risparmiata: ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale conoscendone le brutture e le sofferenze, anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente i suoi numerosi figli; è stato affascinante ascoltare le storie che Luigina mi raccontava non dimenticando mai di offrirmi le sue proverbiali caramelle. Oggi è ricambiata dall’amore e dalle cure dei suoi cari e trasmette ai giovani e a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori che sono da sempre alla base della nostra comunità. La sua “lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di compiacimento che attesto con affetto.