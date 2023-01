Pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Taurianova l’avviso pubblico per partecipare al Carnevale 2023, che si terrà nei giorni 19 e 21 febbraio p.v.

Si legge nell’avviso che “Le domande per la partecipazione alla manifestazione (“MODELLO A”) non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e devono pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 10.02.2023” e inoltre “Non è ammessa la presenza di: fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, biglietti della lotteria, merci che risultassero offensive al pubblico decoro; merci tipiche dei negozi tradizionali, supermercati o mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi; apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI); tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio degli organizzatori, non siano attinenti al carattere della manifestazione”.

A guidare tutto il percorso della manifestazione sarà l’assessore Massimo Grimaldi con il supporto della Consulta delle Associazioni.