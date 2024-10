Il 16 ottobre si insedia il nuovo primario della cardiologia di Polistena, dopo le “Giravolta” del direttore Lucia Di Furia. Prima nomina Spanò, indice il concorso poi annulla tutto e nomina Rao, secondo in graduatoria nel concorso quando Amodeo è stato nominato primario. Una domanda sorge spontanea…se Rao non è un cardiostimolatore, come ha potuto partecipare al concorso? doveva essere dichiarato inidoneo! I misteri della politica

