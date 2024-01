CAPODANNO ALL’INSEGNA DELLA PACE

MARCIA DELLA PACE 1° GENNAIO 2024 – POLISTENA

Come ogni anno, anche quest’anno, il primo giorno dell’anno, da Polistena viene rinnovata la forte sollecitazione a mettere al centro del dibattito pubblico il ripudio della guerra e la costruzione della Pace. Ancora un a volta, infatti, per la trentaseiesima volta, con la passione di un rinnovato impegno, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del primo giorno dell’anno, l’Associazione” Il Samaritano”, guidata da don Pino Demasi e che opera da tantissimo tempo a favore di una cultura della Pace, della non violenza, della legalità e della lotta alla mafia, organizza la tradizionale MARCIA DELLA PACE DI CAPODANNO.

“Con il semplice gesto del camminare assieme, segno di solidarietà e vicinanza alla povera gente in fuga dal terrore e dalla miseria, vogliamo – ha affermato don Pino Demasi – rompere lo “schema della guerra”, che ancora una volta ci viene imposto, chiedere l’immediato cessate il fuoco in Medio Oriente, fermando la strage degli innocenti e dare voce, invece, alle vittime di tutte queste sofferenze, denunciare le mostruosità che si susseguono e i pericoli enormi che incombono, difendere i valori su cui sono cresciuti il nostro benessere e le nostre istituzioni democratiche, rinnovare i nostri legami di solidarietà e fratellanza universale, dare un corpo nuovo alla domanda di cambiamento, trasformare il futuro. Tutto questo in nome della Costituzione Repubblicana del nostro Paese e, per i credenti, in nome del Vangelo di Pace e di Liberazione, annunciatoci da Gesù Cristo”

L’iniziativa, inoltre, intende dare sostegno alle parole di Papa Francesco che nel suo messaggio per la Giornata “Intelligenza artificiale e Pace” sollecita un dialogo aperto sul significato di queste nuove tecnologie, dotate di potenzialità dirompenti e di effetti ambivalenti. Egli richiama la necessità di vigilare e di operare affinché non attecchisca una logica di violenza e di discriminazione nel produrre e nell’usare tali dispositivi, a spese dei più fragili e degli esclusi: ingiustizia e disuguaglianze alimentano conflitti e antagonismi. La tutela della dignità della persona e la cura per una fraternità effettivamente aperta all’intera famiglia umana sono condizioni imprescindibili perché lo sviluppo tecnologico possa contribuire alla promozione della giustizia e della pace nel mondo.

La Marcia è organizzata dall’Associazione “Il Samaritano” in collaborazione con la Parrocchia Santa Marina Vergine, Duomo della Città, con la Diocesi di Oppido – Palmi, il Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, il coordinamento territoriale di Libera ed i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Universale della Parrocchia.

Hanno già dato l’adesione l’Amministrazione Comunale di Polistena e le amministrazioni comunali del comprensorio, le comunità parrocchiali, le Istituzioni e tutto il mondo dell’Associazionismo e del volontariato cittadino.

Il programma prevede alle 18.15 la Concelebrazione Eucaristica nel Duomo della città per invocare il dono della Pace. A presiedere sarà il nuovo Vescovo della Diocesi, Mons. Giuseppe Alberti. Subito dopo, la Marcia per le vie principali della città. La conclusione in Piazza della Repubblica.