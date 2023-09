A nome della formazione politica “Per Cittanova 4.0” e mio personale, sicuri di interpretare la volontà dei propri concittadini, esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica Italiana Senatore a vita Giorgio Napolitano ricordando la Sua vicinanza alla Comunità cittanovese tutta quando in data 14 maggio 2010 Egli insignì della Medaglia di bronzo al merito civile il Gonfalone di Cittanova con la seguente motivazione: “Durante il secondo conflitto mondiale il paese subì, diversi bombardamenti anglo-americani che provocarono numerose vittime e la distruzione quasi totale delle abitazioni. La popolazione sopportò gli avvenimenti bellici con coraggiosa determinazione e generosa solidarietà, prodigandosi, nonostante i rischi delle ripetute incursioni aeree, nell’assistenza ai feriti. Chiaro esempio di spirito di sacrificio ed elette virtù civiche. 1943/1944 – Cittanova (RC)”

Ne rammentiamo ancora la Sua vicinanza alla nostra Cittanova quando, il 25 Aprile del 2014, invitò il Sindaco pro tempore al Quirinale per le celebrazioni della Festa della Liberazione. In quell’occasione il nostro Comune ricevette forte la riconoscenza e l’abbraccio della Repubblica e della Democrazia italiane nel ricordo del proprio sangue versato per fare grande l’Italia, a cominciare dai martiri della Repubblica Partenopea del 1799, passando dai caduti delle due guerre mondiali e della Resistenza come la medaglia d’oro Teresa Talotta Gullace uccisa a Roma ed il partigiano Galluccio ucciso a Genova.

Presidente Le esprimiamo gratitudine e riconoscenza per aver concretamente dimostrato che la solidarietà nelle avversità e la lotta per la libertà vengono sempre riconosciute e premiate.