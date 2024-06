Cane Rubato davanti al Supermercato MD a Taurianova

Gentilissimi ,

Oggi davanti al supermercato MD, in via Circonvallazione Nord 61 a Taurianova, hanno rubato un cane di piccola taglia dalla macchina mentre il suo padrone faceva un acquisto al volo. È successo tutto in 3 minuti.

Il suo nome è Dandi.

Abbiamo già denunciato tutto alle autorità, ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per ritrovare Dandi. Sarebbe possibile pubblicare la notizia? Dandi è parte della famiglia e siamo tutti molto preoccupati per lui.