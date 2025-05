Maria Chindamo, il 6 maggio tutti a Limbadi

Il 30 aprile era la data ultima per presentare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2024, ma lo stesso non è stato nemmeno portato in Consiglio Comunale. L’articolo 227 del T.U.E.L. che riguarda, appunto, il rendiconto della gestione degli enti locali, documento contabile che illustra i risultati dell’attività dell’ente, al comma 2 specifica che la proposta […]