Asp Catanzaro: risolto il problema del blocco ai sistemi radiologici dell’ospedale di Lamezia Terme, le scuse dell’Azienda ai pazienti

(ASP-CZ) – Lamezia Terme, 2 maggio 2025 – Apparati di radiologia bloccati al Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme da mercoledì sera a causa della rottura di una componente elettronica che controlla il sistema. I Reparti ed il Pronto Soccorso hanno potuto lavorare solamente con TAC e Risonanza Magnetica, mentre le urgenze sono state gestite con un apparecchio portatile; il giorno di festività ha reso il disagio più grave per problemi connessi con il reperimento del pezzo.

Nella giornata di oggi, comunica l’Asp, è avvenuto l’intervento da parte dei tecnici della Ditta appaltatrice, che terminerà nella mattinata di domani; grazie a questo e alle attività messe in atto dalla Direzione Sanitaria aziendale attraverso l’Ingegneria Clinica sarà quindi ripristinato il funzionamento dell’apparecchiatura del Pronto Soccorso e risolto in parte il problema che aveva messo compromesso il sistema; il pieno ripristino avverrà la prossima settimana. L’ Azienda si scusa con tutta l’utenza per il disagio arrecato e ringrazia gli operatori che si sono prodigati al meglio per fronteggiare le esigenze dei pazienti; inoltre, fa sapere di aver già disposto un sistema di gestione di alcune componenti del sistema per prevenire disagi analoghi in futuro.