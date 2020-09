Cambio della guardia ai vertici delle Fiamme Gialle calabresi: al Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza si insedia il nuovo Comandante, Generale di Brigata Guido Mario Geremia, che prende il posto del Generale di Brigata Dario Solombrino.

La sobria cerimonia si è svolta oggi all’interno della Caserma “Pietro Laganà” di Catanzaro, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Gen. C.A. Carmine Lopez, delle massime Autorità civili, militari e religiose regionali ed una rappresentanza di militari dei Reparti del Comando Regionale Calabria, della Sezione dell’Associazione Finanzieri d’Italia di Catanzaro e del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare affiancato al Comandante Regionale.

Nel suo indirizzo di saluto il Generale Solombrino, che proseguirà nel proprio incarico di titolarità quale Comandante Provinciale di Catanzaro, ha ringraziato i presenti e rivolto sentite parole di riconoscimento a chi lo ha efficacemente collaborato in questo breve ma inteso periodo di comando.

Il Generale Geremia, nel proprio discorso di insediamento, ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Interregionale ed alle Autorità presenti, esprimendo la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico assunto, consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo affidatogli, garantendo massimo impegno e determinazione.

Il Comandante Interregionale, ha augurato al Generale Geremia “buon lavoro”, auspicando nuovi successi personali e professionali, in una regione dove il Corpo opera da sempre con incessante impegno e professionalità per la tutela della legalità e della collettività calabrese.