Mercoledì 22 Gennaio si è tenuta la presentazione del libro “Calici e Spicchi” di Antonella Amodio, primo libro ufficiale dedicato all’abbinamento pizza e vino.

L’evento è stato organizzato da Rosella Ruggiero, vicepresidente di Saturnalia, associazione di promozione sociale che si occupa di riscoprire e valorizzare luoghi dall’alto valore culturale, tramite eventi e format innovativi.

Protagonista della serata la giornalista e sommelier Antonella Amodio che, durante la presentazione del libro, primo libro ufficiale dedicato allo speciale pairing, ha raccontato il suo lavoro e la sua grande passione per il mondo dell’arte bianca e del vino.

Il momento di dibattito è stato coordinato dalle esperte sommelier Cristina Raffaele e Claudia Maremonti, che hanno intervistato i protagonisti della serata, tra cui i produttori dei vini calabresi, presenti per raccontare gli abbinamenti studiati per l’occasione.

Antonella Amodio, casertana appassionata di cucina e di vino, è autrice di numerose guide e collabora da tempo con il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro sul suo blog (Luciano Pignataro Wine & Food Blog).

Con il libro “Calici e Spicchi” la scrittrice vuole sdoganare lo stereotipo di abbinare alla pizza necessariamente bibite gassate dolci.

Si parla sempre di più di pizza accompagnata al vino, soprattutto da quando il mondo pizza si è arricchito di pizzaioli che studiano e creano impasti particolari e ricercano materie prime di alta qualità per offrire nei loro locali una vera e propria esperienza di gusto.

La pizza è in continua evoluzione, l’attenzione è rivolta soprattutto alla scelta degli ingredienti, il disco di pasta è la tela sulla quale i pizzaioli applicano la loro visione creativa, con tecniche di fine dining paragonabili (o superiori) a quelle di un ristorante.

La tendenza attuale è quella di ricercare per ogni pizza la bevanda perfetta, come ci spiega l’autrice Antonella Amodio, i sapori e i colori degli ingredienti della pizza necessitano di un eccellente wine pairing per godere appieno della degustazione.

“Il nuovo libro “Calici & Spicchi“, dedicato alla mappatura globale della pizza e del vino, non si limita a essere un semplice manuale per abbinare correttamente il vino alla pizza o una guida alle pizzerie da me selezionate. È anche una narrazione degli ingredienti che si intrecciano come condimenti della pizza, e che rispecchiano profondamente le tradizioni locali, raccontando storie di usi e costumi dei paesi del mondo e la grande biodiversità dei territori.”

Le aziende vinicole selezionate per la degustazione in abbinamento alle eccezionali pizze del Gioja’s sono: Azienda Statti, Cantine Artese, Cantine Viola, Ippolito 1845 e Azienda Vitivinicola Tramontana.

La prefazione del libro è a cura di Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e gastronomo, ideatore e responsabile di “Luciano Pignataro Wine & Food Blog”, che negli anni ha dimostrato grande interesse e attenzione per i vini calabresi.

Il Gioja’s, di Bruno Bagalà e Francesco Loiacono, è una pizzeria contemporanea che propone, nella sua suggestiva location, abbinamenti di pizza e cocktail, ponendosi al centro della scena enogastronomica regionale con più di 100 etichette di gin, come unica Pizzeria/Gintoneria della Calabria.

La cura dei dettagli è la priorità per i titolari, Bruno e Francesco si dedicano personalmente allo sviluppo dell’impasto e alla ricerca dei migliori ingredienti per le pizze.

La pizzeria è stata inserita nella lista delle Pizzerie Eccellenti di Top50 Pizze e sarà presente nel prossimo volume del libro “Calici e Spicchi” di Antonella Amodio.

Fortuna Mazzeo