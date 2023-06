Un brutto calice amaro per la Reggina 1914 che al momento si vede esclusa dal prossimo campionato di calcio di Serie B. Nella giornata di oggi la Covisoc ha bocciato la domanda d’iscrizione presentata lo scorso 20 giugno dalla società amaranto a causa del mancato pagamento di 757mila euro di oneri fiscali e contributivi.

Nei fatti prevale la linea della Figc, che quei soldi li avrebbe voluti subito, a dispetto di un Tribunale che aveva concesso trenta giorni per saldare la pendenza.

Si annuncia un’estate calda in quanto si attende la presentazione del ricorso. Entro il 5 luglio la Reggina potrà presentare il ricorso che le due commissioni (criteri infrastrutturali e Covisoc) discuteranno il 6, prima che venga emessa, il 7 luglio, la sentenza da parte del Consiglio Federale.