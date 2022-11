Costituita la società calcistica “San Ferdinando 1822”, pensata e creata da un gruppo di appassionati dello sport, del calcio in particolare, con l’obiettivo di ricreare quei momenti di aggregazione per tutta la cittadinanza di San Ferdinando e con lo scopo unico di rivedere correre in un rettangolo di gioco i giovani “sanferdinandesi”.

Dopo anni di buio totale a livello calcistico, questa nuova realtà, anche sotto la spinta emotiva di tanti giovani e meno giovani del luogo, intende riprendere quelle attività che, nel tempo, si sono perse.

È intenzione della società con l’apporto di tutti i cittadini, semplici appassionati e tifosi della nostra squadra locale, ridare lustro alla più che decennale storia calcistica di San Ferdinando, che, ha conosciuto momenti gloriosi e sfornato talenti, affermatesi sui campi di gioco dell’intera regione Calabria e non solo.

Nel ricordo affettuoso di chi oggi non può più fare parte di questo gruppo, ma, che ha lasciato vivo in tutti noi, la passione, il sacrificio, l’attaccamento ai colori sociali, abbiamo l’obbligo di proseguire il percorso tracciato tenendo in considerazione i valori tramandati.

È il momento di riaffermare quei valori che anche attraverso lo sport, possono fornire una scelta alternativa ai tanti giovani e giovanissimi che vogliono mettersi alla prova e, attraverso la pratica del calcio, far nascere una nuova consapevolezza sociale, confrontarsi con altre realtà sportive nel segno del rispetto e del sano agonismo. L’obiettivo della società oltre a prevedere, nel primo anno, la creazione del format della prima squadra, coinvolgendo tutte le persone che si sentono legate dalla passione per il calcio e tutti i ragazzi che, in questi ultimi anni di totale assenza della squadra cittadina, si sono riversati in altre realtà per giocare.

Inoltre, questa società, si pone l’obiettivo di creare delle condizioni permanenti alla formazione di una “scuola calcio” per tutti, ragazzi e ragazze, che sia di sostegno anche per le attività di base scolastiche e contribuire a farli crescere sani in armonia con il proprio corpo.

La società pone tra le sue attività, la realizzazione del primo torneo scuole “San Ferdinando”, che vedrà il coinvolgimento di tutte le classi con lo scopo di contribuire a trasmettere ai ragazzi i sani principi di vita che sono alla base della crescita di una cittadina.

La società calcistica “San Ferdinando 1822” chiede all’intera Amministrazione Comunale di San Ferdinando un sano e proficuo affiancamento, supportandoci dal punto di vista strutturale all’avvio di tutte le attività propedeutiche per il miglioramento del campo sportivo “R. Gambardella”, che al momento presenta delle importanti inefficienze.

Insieme si vince.