Grande impegno di Matteo Salvini per la Calabria. La promessa di essere nella nostra regione ogni settimana viene mantenuta! Lunedì 12 luglio altri incontri per il segretario nazionale. Arrivo a Lamezia nel primo pomeriggio ed immediatamente incontro con i giornalisti e a seguire visita al gazebo sul lungomare di Gizzeria. Seconda tappa a Cosenza per l’inaugurazione della sede posta sul Corso Mazzini-Piazza 11 Settembre e incontro con i giornalisti. Visita, poi, al gazebo e ritrovo con simpatizzanti e cittadini. Il Tour si conclude a Trebisacce, con sottoscrizione protocollo d’intesa tra Sorical e Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Meridionali dello Jonio Cosentino, presso la sede di questo, ed incontro con la stampa. Anche qui gazebo ed incontro con i simpatizzanti. La tappa presso Corigliano-Rossano è stata annullata dovendo Salvini essere in serata a Maratea per altro impegno. Certamente, in questi innumerevoli incontri vi saranno altre occasioni per visitare la città e quelle limitrofe. Il Commissario Saccomanno è dispiaciuto, infatti, di questo annullamento, e chiede scusa agli amici e simpatizzanti di Corigliano-Rossano, che si stavano preparando ad accogliere degnamente il Capitano, ma i tempi ristretti non hanno consentito di poter mantenere anche tale tappa.