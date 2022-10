Recenti disposizioni normative hanno introdotto delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio degli autoveicoli, prevedendo l’obbligo, per gli esercenti delle imprese di noleggio dei veicoli senza conducente, di comunicare alle Questure i dati identificativi riportati sul documento di identità esibito dal soggetto che ne richiede il noleggio, e dei dati del relativo contratto.

Il Decreto Ministeriale 29 ottobre 2021 ha definito le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali effettuare le comunicazioni mediante la piattaforma informatica Ca.R.G.O.S. (Car Renter Guardian Operation System), attiva dallo scorso 24 ottobre, e fruibile su rete internet all’indirizzo https://cargos.poliziadistato.it

Le agenzie di noleggio sono tenute a effettuare la comunicazione contestualmente alla stipula del contratto e, comunque, con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio riferiti ai servizi di mobilità condivisa e il car sharing.

Le agenzie/società di noleggio devono presentare apposita richiesta di accesso al servizio alla Questura della provincia nel cui territorio è ubicata la sede legale.

Le società con più agenzie o filiali presenti sul territorio italiano si occuperanno della trasmissione per conto di tutte le agenzie collegate, utilizzando le credenziali univoche fornite dalla Questura e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie agenzie.

Gli esercenti le attività di noleggio autoveicoli, con sede legale nella provincia di Catanzaro, devono richiedere l’abilitazione al servizio Ca.R.G.O.S. alla Questura di Catanzaro.

Tutte le informazioni, i riferimenti normativi e il modello di richiesta per abilitazione al servizio sono consultabili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale della Questura di Catanzaro.