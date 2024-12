Sig. Direttore Generale

Sig. Direttore GRU

Azienda Sanitaria Prov. Le Reggio Calabria

Il sottoscritto Dott. Francesco De Matteis, nato a Cittanova (RC) il 19.08.1955 e residente in Siderno , via Progresso n. 17, Medico Chirurgo, già dipendente di codesta ASP con la qualifica di Direttore Struttura Complessa, in quiescenza dal 01.07.2019 con la presente lamenta quanto di seguito:

Venerdì 06.12.2024, come da calendario diffuso da codesta AsP, mi sono recato a Reggio Calabria per ritirare la scheda relativa ai Buoni Pasto spettanti . Giunto a Reggio Calabria negli Uffici preposti mi e’ stato chiesto di firmare per la consegna della scheda sulla quale sarebbero stati inseriti i buoni pasto spettanti senza, pero’, aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva per informarmi del numero di buoni pasto che mi sarebbero stati attribuiti. Una volta apposta la firma, previa esibizione del documento di identità, mi e ‘ stata consegnata una busta a me intestata recante all’interno la scheda ticket unitamente ad un cartoncino verde con le procedure da seguire per l’attivazione della scheda. Nessuna informazione preventiva, tanto meno contestuale, sul numero di buoni pasto a me spettanti e caricati nella scheda. Perplesso per la singolarità della procedura, del tutto inusuale, oltre alla scorrettezza di aver imposto ad un ex dipendente in quiescenza da ben cinque anni di diversi sobbarcare un viaggio di ben 160 km per il ritiro della scheda recante (?) i buoni pasto maturati parecchi lustri or sono. Ma noi che abbiamo avuto la sfortuna di prestare servizio in codesto Azienda Sanitaria non ci scandalizziamo di nulla, perché nei lunghi anni di lavoro decorsi né abbiamo visto di tutti i colori, dunque non ci sorprende nulla.

Al danno però questa volta si e’ aggiunta la beffa di aver ricevuto una scheda vuota, con zero buoni pasto caricati, come se io fossi stato in villeggiatura in tutti quegli anni, invece di aver sgobbato, mettendoci la faccia per coprire sulla mia figura professionale tutte le inefficienze e le disorganizzazioni che hanno contraddistinto la nostra Azienda, che purtroppo, non a caso era, ed e’ tutt’ora considerata universalmente come la peggiore Azienda Sanitaria d’Europa, e questo non di certo per responsabilità di chi con sacrifici enormi ha tirato la carretta avanti senza ricevere neppure ciò che gli spettava,.. e non mi riferisco ai soli buoni pasto che neppure oggi a distanza di tanti anni ho avuto il piacere di ricevere dalla mia ex Azienda, ne’ alla Produttività che non ci e’ stata ancora corrisposta nonostante sia stata maturata e lavorata parecchi lustri or sono.

Ma noi abbiamo le spalle larghe e non ci sbigottiamo dinanzi a nulla. Cio’ premesso vado a chiedere, sommessamente, alle Autorità in indirizzo di volermi cortesemente comunicare il numero di ticket pasto, o buoni pasto come dir si voglia, spettanti, giacche’ nel periodo di riferimento ho sempre lavorato, prestando la mia attività con continuità. Di conseguenza chiedo che si provveda anche a caricare la scheda personale assegnatami, e gia in mio possesso, con il numero di ticket pasto spettanti.

Distinti saluti

Dott. Francesco De Matteis