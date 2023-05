La strada “SGC 182 Jonio-Tirreno” resterà chiusa per lavori di manutenzione dal 15 maggio al 27 luglio, per oltre due mesi e ad estate inoltrata, una brutta notizia. La decisione in un vertice in Prefettura dove hanno partecipato alcuni sindaci della Locride, con l’Anas e la Protezione Civile, insieme alle forze dell’ordine.

La chiusura dovrà essere interrotta forzatamente per dei lavori straordinari per garantire la sicurezza dell’arteria principale che collega i due mari.

Il collegamento tra la Piana di Gioia Tauro e la Locride sarà interdetto al traffico nei prossimi giorni creando non pochi problemi ai turisti nonché alle economie del territorio.

Adesso si attendono ulteriori sviluppi per capire meglio la situazione.