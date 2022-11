Sinistra Italiana Calabria, ritiene che le notizie apparse sulla stampa, secondo le quali si è registrato uno stop

alle procedure per la realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria nella tratta calabrese, sono abbastanza

allarmanti.

E’ altresì preoccupante, quanto è emerso nei giorni scorsi sulla faglia riscontrata nell’area in cui dovrà sorgere la realizzazione del raddoppio della galleria Santomarco Paola/Cosenza, che potrebbe condizionare la

realizzazione della stessa opera.

In ragione di ciò, reiteriamo l’invito al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di convocare un

Consiglio Regionale da dedicare esclusivamente alla valutazione dell’opera ferroviaria con la possibilità di

esaminare quanto rilevato dal Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici che ha ufficialmente richiesto alcune

integrazioni a Rete Ferroviaria Italiana.

Sinistra Italiana ha già espresso delle perplessità sull’impatto devastante che la grande opera porterà al

territorio con la realizzazione di decine chilometri di gallerie e con le difficoltà operative che si potrebbero

riscontare nella realizzazione della nuova galleria Paola/Cosenza.

Non vorremmo che la più grande opera infrastrutturale, considerata volano per lo sviluppo della regione, finisse

come le “cattedrali nel deserto”

degli anni Settanta che la Calabria è stata costretta a subire e che hanno

rappresentato una pagina inquietante per tutti i calabresi.

In considerazione di quanto riportato, Sinistra Italiana propone di instituire, in seno al Consiglio Regionale,

una Commissione Tecnica di esperti del settore per l’acquisizione e la successiva elaborazione dei dati emersi,

in maniera da consentire alle forze politiche di determinare l’orientamento finale.

Il Segretario Regionale

(Angelo Broccolo)