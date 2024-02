Riceviamo e pubblichiamo

In data 01.01.2024 il sottoscritto,in qualità di Presidente dell’associazione ADDA,inoltrava via pec istanza di accesso civico generalizzato al protocollo del Comune di Bovalino e,per conoscenza al gruppo consiliare SiAmo Bovalino,allo scopo di acquisire conoscenza degli atti relativi ai Fondi destinati al rafforzamento del Trasporto Scolastico per gli alunni con disabilità.

Il 31.01.2024 è spirato inutilmente il termine assegnato all’Ente per evadere la suddetta istanza con conseguente perfezionamento del SILENZIO-DINIEGO.

Ebbene, l’Amministrazione Comunale che ha fatto della Programmazione, della Trasparenza e della Legalità il suo SLOGAN ,dimentica di AVERE GIA’ DOVUTO PAGARE spese legali e contributo unificato a seguito del ricorso che,sempre per identica fattispecie, il sottoscritto e’ stato costretto a proporre al TAR .

INDIETRO NON SI TORNA MA IMPARARE LA LEZIONE……..evita la RECIDIVA e il DANNO ERARIALE.

E’ stato già incaricato il mio legale di procedere a tutela degli interessi dell’Associazione che presiedo.

Una domanda sorge spontanea: E MO’?

Vito Crea Presidente Associazione ADDA