«Domani, dalle ore 16 alle 18, il Pd sarà a piazza Italia per la manifestazione “Insieme per la Pace” insieme al sindacato, alle associazioni e ai cittadini che vogliono ribadire con forza il proprio non alla guerra in Ucraina».

La segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte spiega le ragioni di una manifestazione dall’alto valore simbolico.

«Ad un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la guerra continua e non è più accettabile che nel cuore dell’Europa si continuino a registrare morti e sofferenze. Il nostro partito – spiega Bonforte – è da sempre a sostegno della pace e su una posizione di ferma condanna nei confronti di un’invasione che non ha alcuna giustificazione e viola tutti i principi del diritto internazionale. L’appello che lanceremo, in occasione della manifestazione, sarà quello di sospendere immediatamente le operazioni di guerra e avviare tutti i canali possibili per arrivare ad una soluzione diplomatica della crisi internazionale in atto».