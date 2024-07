Blitz della polizia locale: bloccati due trasporti internazionali su gomma di derrate alimentari non in regola.

Nell’ambito di servizi mirati finalizzati anche al controllo delle norme sui conducenti professionali, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato due carichi di derrate alimentari e altra merce destinati al trasporto internazionale. I due veicoli , intercettati anche grazie alla sinergica collaborazione con la polizia locale di un comune della piana di Gioia Tauro, sono stati fermati nei pressi del ponte Calopinace. Dopo gli accertamenti di rito, complicati dalla immatricolazione estera dei veicoli, condotti da due cittadini dell’est europeo, si appurava che gli autisti non erano in possesso dei documenti necessari per il trasporto internazionale; i trasgressori sono stati pertanto verbalizzati per violazione della norme sul l’autotrasporto.. In totale sono state comminate sanzioni pecuniarie per oltre 4000 euro che sono state immediatamente introitate atteso che i veicoli avevano targa ed immatricolazione estera. L’attività dimostra l’attenzione del Corpo di Polizia Locale su tutte le norme poste a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e della tutela dei consumatori.