Bis per Minisini-Ruggiero, è oro mondiale nel duo libero misto

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero concedono il bis ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Dopo l’oro conquistato nel duo misto tecnico lunedì scorso, la coppia azzurra si ripete nel libero con 90.9667 punti (27.2 per l’esecuzione, 36.6667 d’impressione artistica, 27.1 per la difficoltà): è il primo successo iridato nella storia azzurra in questa specialità, dove al massimo l’Italia era stata d’argento con Minisini e Mariangela Perrupato nel 2017 e Minisini e Manila Flamini nel 2019.

Alle spalle degli azzurri si piazzano i fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato, già d’argento nel tecnico, con 89.7333 punti (26.8 per l’esecuzione, 36.1333 d’impressione artistica e 26.8 per la difficoltà); si confermano terzi dopo il tecnico i cinesi Shi Haoyu e Zhang Yijao, con 88.400 punti (26.7+35.2+26.5), quinti nel 2019 a Gwangju.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).