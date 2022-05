Tragedia sfiorata a Castiglione Cosentino e grande apprensione per le condizioni di un bimbo di appena 4 anni caduto dal balcone di casa.

Dai primi accertamenti il piccolo avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio ma la ringhiera del balcone dell’appartamento sottostante avrebbe attutito il colpo rendendo l’impatto con il suolo meno violento.

I soccorsi sono stati prontamente allertati con il 118 e l’arrivo dei carabinieri e il bambino è stato immediatamente trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza e ricoverato nel reparto di Rianimazione per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.