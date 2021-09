Lunedì 6 settembre, Piero Fassino sarà in provincia di Cosenza per aprire la campagna elettorale regionale di Mimmo Bevacqua: alle 18,00 a Longobucco e alle 20,30 ad Acri. “Ringrazio Piero della stima e dell’affetto che mi dimostra accettando il mio invito” – dichiara il capogruppo PD Mimmo Bevacqua – : “ho voluto fortemente che fosse lui a tenere a battesimo questa nuova sfida, perché la sua figura rappresenta a pieno quella integrità morale e quella condivisione di culture diverse che, grazie anche alla sua azione di protagonista, hanno condotto alla nascita del PD. Aprire a Longobucco e ad Acri, significa per me aprire in seno a comunità dalla storia politica importante, vissuta all’insegna delle battaglie civili, per il lavoro e per i diritti fondamentali. Sono queste le direttrici del mio agire politico e istituzionale e intendo confermarle nel prossimo Consiglio regionale”. A Longobucco, interverranno anche il sindaco Giovanni Pirillo, il segretario PD Franco Capristo e il sub commissario provinciale Aldo Zagarese; ad Acri, il sindaco Pino Capalbo, la coordinatrice PD Ines Straface e la componente del coordinamento regionale donne PD, Franca Sposato.