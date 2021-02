“Temo che, per commentare le quotidiane uscite del presidente Spirlì sui social, manchino ormai perfino le parole: chiedere ai genitori di comunicare alla Regione le scuole chiuse per contagio da gennaio, lascia davvero perplessi “. Così il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che chiosa: “Spero sinceramente che gli abbiano hackerato il profilo: sarebbe l’unico modo per giustificare l’ingiustificabile. Ogni limite di improvvisazione è ampiamente superato. Chiediamo pertanto al presidente ff di impiegare il suo prezioso tempo per dare qualche risposta certa ai calabresi. Inoltre, potrebbe prendere esempio dal premier Draghi: eviti l’utilizzo di Facebook; non gli giova”.