Bevacqua: “La Giunta continua con la sua arroganza e sfrontatezza. La delibera verso Fincalabra lo testimonia”

“Questa Giunta regionale non ha davvero limiti nella sua arroganza e mancanza di responsabilità istituzionale: l’altro ieri, con un Consiglio regionale congedato e con la decisione di indire le elezioni in piena emergenza Covid, ha pensato bene di dirottare quasi quattro milioni di euro su FinCalabra per svolgere non meglio chiarite attività di supporto tecnico finanziario al Corap (Consorzio regionale per le attività produttive), un ente che si trova in fase di liquidazione coatta. Siamo davvero al di là di ogni più fantasiosa immaginazione”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Ai dipendenti del Corap e di FinCalabra, neanche un euro; ai creditori del Corap, zero. Se c’è già un commissario liquidatore che si sta adoperando per legge a vendere quelle stesse aree industriali cui FinCalabra dovrebbe prestare i suoi preziosi servizi, che senso ha questa operazione della Giunta?”. “Di sicuro c’è – conclude Bevacqua – che i quattro milioni sono veri e sono dei calabresi”.