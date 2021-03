“Poteva venire in mente solo a un governo regionale che non ha la minima conoscenza delle realtà territoriali e che, davanti ai problemi, sceglie una decisione a casaccio. Non si spiega diversamente l’ipotesi di realizzare una discarica di servizio dell’Ato Cosenza in un terreno di un Comune, com’è quello di Firmo, a forte vocazione agroalimentare. L’indicazione, inoltre, somiglia tanto a una beffa se si tiene conto che diversi Enti di questo territorio hanno, qualche settimana fa, ricevuto l’attestato di Comuni “ricicloni”, per essersi distinti nella raccolta differenziata: evidentemente, la Giunta regionale ritiene di premiarli facendoli sede di discarica”. È quanto dichiara il Capogruppo Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Di fronte a un Recovery Plan che spinge verso uno sviluppo green e un trattamento dei rifiuti circolare e sostenibile, il centro destra regionale rimane ancorato a logiche vecchie e prive di prospettiva. Per di più, lo fa senza alcun confronto e interlocuzione con i Sindaci e con le comunità interessate. Ma questa è ormai la prassi consolidata di una Giunta sorda a qualsiasi richiamo della realtà”. “Sono certo – conclude Bevacqua – che i calabresi si ricorderanno in autunno di questo centro destra impegnato solo in pratiche clientelari e lontano dalle esigenze reali e concrete dei territori”.