Si è appreso che, di recente, nel territorio della comunità di Gioia Tauro si sono verificati furti nelle abitazioni e furti di auto, causando preoccupazione tra i residenti. Nonostante il territorio sia costantemente controllato dalle forze dell’ordine, a cui va il nostro riconoscimento e il nostro plauso pubblico per il loro operato e il loro impegno, questi crimini stanno causando non solo danni materiali, ma anche una situazione di insicurezza ed incertezza nella comunità, e richiedono l’attenzione di tutti gli organi competenti.

La Lega auspica che vengano assunte maggiori misure concrete per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire questi reati, perché la comunità di Gioia Tauro, così come quella del resto del Paese, ha il diritto di vivere in sicurezza e senza paura. Purtroppo, questi furti minano questo diritto fondamentale.

Il Referente Lega – Piana di Gioia Tauro

Renato Bellofiore