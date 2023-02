La sicurezza negli istituti scolastici, sia per gli insegnanti che per gli studenti, i dirigenti scolastici e il personale ata, dovrebbe essere una priorità assoluta garantita in ogni scuola d’Italia.

È molto triste e preoccupante sentire di episodi di violenza come quello accaduto presso l’Istituto “Severi” di Gioia Tauro, in cui un alunno ha colpito lievemente, con un oggetto contundente, una docente. La vicenda ha causato momenti di tensione e preoccupazione ma è stata prontamente gestita dalle autorità competenti.

La condanna da parte della Lega è totale e ferma.

La violenza, in qualsiasi forma o contesto, non ha mai avuto e non avrà mai posto in una scuola o in qualsiasi altro luogo di apprendimento. La Lega rivendica il diritto di ogni studente e insegnante di frequentare e lavorare in un ambiente sicuro e protetto e chiede che vengano adottate misure efficaci per prevenire futuri episodi del genere.

Per migliorare la sicurezza negli istituti scolastici, si potrebbero adottare diverse iniziative. Ad esempio, potrebbe essere utile organizzare programmi di formazione per insegnanti e studenti su come gestire situazioni di conflitto, emergenza e violenza e promuovere un ambiente di rispetto e dialogo. Inoltre, sarebbe importante garantire una presenza costante di personale di supporto, come psicologi o assistenti sociali o altre figure professionali, per aiutare gli studenti a gestire le loro emozioni e problemi.

La prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti sono fondamentali per una scuola che funzioni al meglio e sia a servizio di tutti i suoi membri. È, quindi, fondamentale che tutti i soggetti interessati lavorino insieme per garantire negli istituti scolastici un ambiente di apprendimento sicuro e positivo per tutti gli studenti e gli insegnanti.