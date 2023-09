Sono più che positivi i numeri del bilancio semestrale della BCC della Calabria Ulteriore.

Tutti gli indicatori economici testimoniano una crescita costante dell’Istituto e la continua valorizzazione del suo patrimonio.

Sono dati che indicano come ormai la BCC della Calabria Ulteriore abbia decisamente cambiato passo dopo il momento di discontinuità prodotto dal processo di fusione. Oggi i numeri indicano una crescita del margine di interesse e di intermediazione, quello che per il mondo bancario rappresenta il fatturato.

Continuando nella lettura del bilancio emerge come la solidità della Banca resta ai top di categoria, gli indici di liquidità sono ottimi e il credito vanta un’ottima salute: le sofferenze sono bassissime e quasi interamente svalutate.

Risultati davvero straordinari se si considera l’attuale congiuntura economica che stiamo vivendo con un andamento dell’inflazione che sta tagliando sempre di più il potere d’acquisto delle famiglie. Fedeli a quelli che sono i principi del credito cooperativo, la BCC della Calabria Ulteriore ha continuato ad erogare credito al territorio ed è stata vicina a famiglie e imprese.

Accanto ai numeri contabili c’è, infatti, anche un importante patrimonio immateriale che il bilancio non può registrare, ma che è tangibile ovvero l’impegno dell’istituto verso il territorio, la sua vocazione al sostegno delle giovani imprese, l’ascolto della comunità anche in termini di solidarietà. Giusto a titolo di esempio proprio l’idea di start up selezionata dalla Bcc della Calabria Ulteriore è risultata fra le vincitrici del contest sulle imprese innovative organizzato dal gruppo Iccrea. Forti dei risultati maturati, si è anche intensificato il rapporto con le comunità locali attraverso operazioni di beneficenza e sponsorizzazione ad associazioni ed enti per attività di solidarietà, sportive, ludiche, assistenziali e ricreative.

Sempre in questo anno la banca ha proceduto anche a nuove assunzioni e al restyling non solo delle filiali, per renderle sempre più vicine alle istanze dell’utenza, ma anche di una serie di prodotti finanziari per venire incontro alle esigenze della clientela, con particolare riferimento al mondo delle piccole e medie imprese.

Grande attenzione è stata posta anche ai temi ambientali, con prodotti specifici rivolti alle famiglie che vogliono installare pannelli fotovoltaici e costituire Comunità Energetiche.

L’utile finale di oltre un milione di euro è quindi il riflesso di un impegno costante e una costante attenzione al territorio portato avanti da tutti i dipendenti, il management e i soci della BCC della Calabria Ulteriore.