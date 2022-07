La Camera di commercio di Reggio Calabria, tramite la sua Azienda Speciale IN.FORM.A,

mette a bando risorse per realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando contributi per

sostenere l’incremento dei livelli occupazionali attraverso nuove assunzioni o stabilizzazioni di dipendenti

con contratti a termine.

Per il lavoratore assunto/stabilizzato è prevista una attività formativa obbligatoria tesa a sviluppare,

rafforzare e aggiornare le competenze nell’ambito dell’ICT, che verrà rimborsata all’impresa.

Il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di € 46.000,00, così suddiviso:

A. € 43.000,00 per Bonus alle imprese che instaurano o hanno instaurato rapporti di lavoro a

tempo indeterminato oppure che procedono o hanno proceduto alla trasformazione dei

rapporti di lavoro a termine, già in essere di lavoratori inseriti nella propria organizzazione,

in contratti a tempo indeterminato nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 18 settembre 2022

B. € 3.000,00 per il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per le attività formative

obbligatorie rivolte ai lavoratori assunti/stabilizzati.

Ogni impresa può candidarsi per un solo rapporto di lavoro.

DESTINATARI

Imprese con sede/unità operativa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria; attive, in regola con

l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Reggio Calabria e in regola con il

pagamento del diritto annuale camerale; che abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare); che

non si trovino in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione

previsti dall’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono incentivabili i seguenti rapporti di lavoro stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 18

settembre 2022:

• nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale per una percentuale non inferiore

al 60% dell’orario di lavoro previsto per i contratti nazionali di riferimento;

• trasformazioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale per una

percentuale non inferiore al 60% dell’orario di lavoro previsto per i contratti nazionali di riferimento,

di personale già operativo presso l’impresa richiedente sulla base di contratti di lavoro subordinato

a tempo determinato; di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato; di

apprendistato professionalizzante.

I contratti di assunzione o trasformazione stipulati a partire dall’11 luglio 2022 devono contenere una

“clausola di durata minima garantita di 12 (dodici) mesi”.

I contratti di assunzione o trasformazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 10 luglio 2022

devono essere ancora vigenti.

L’assunzione o trasformazione deve riguardare il personale che presta la propria attività lavorativa presso

unità produttive del soggetto richiedente ubicate nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di

dipendenti.

L’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda destinatari finali che presentano rapporti di parentela o

affinità entro il terzo grado o di coniugio con i datori di lavoro.

L’ammontare del Bonus è definito sulla base della tipologia di contratto stipulato, secondo i criteri riportati

nella seguente tabella:

E’ prevista, inoltre, una attività formativa obbligatoria tesa a sviluppare, rafforzare e aggiornare le

competenze nell’ambito dell’ICT del lavoratore assunto/stabilizzato della durata di almeno n. 20 ore, che

verrà rimborsata al 100% del valore, al netto dell’IVA, direttamente all’impresa, dietro presentazione di

fattura quietanzata e fino a un massimo di € 300,00.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2022

e fino alle ore 20.00 del 18 settembre 2022.

Le imprese che intendono partecipare al bando devono inviare la domanda, corredata dalla documentazione

richiesta, in formato pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa richiedente all’indirizzo

informa@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto della pec la dicitura: “Bando Bonus a sostegno

dell’occupazione 2022”, unitamente alla denominazione dell’impresa candidata.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda (attestato dalla

data e dall’orario della RAC – ricevuta di avvenuta consegna).

Nota del 5 luglio 2022 CCIAA d Reggio Calabria.

Per informazioni:

1) As.NALI – REGIONE CALABRIA

Sportello – Politiche del Lavoro

VIA SS 111 N° 222 – GIOIA TAURO (RC)

Tel. 09661974591 – Cell. 3791392910 e.mail direzionecalabria@asnali.org.

2) IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di commercio

Maria Crea .

Via Tommaso Campanella, 12 – Reggio Calabria

0965.384202 – informa.crea@rc.camcom.it