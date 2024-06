Dopo la vittoria di Simona Scarcella primo sindaco donna della città di Gioia Tauro, arrivano le prime dichiarazioni forti e di grande amarezza di Mariarosaria Russo dopo la sconfitta, “Non è una sconfitta, prendiamo atto che Gioia Tauro, che credevamo volesse una rivoluzione, non ha colto il messaggio. Ci abbiamo provato. Valutiamo se entrare in opposizione o dimetterci in toto perché qui hanno vinto i poteri forti. È una partita a cui la città ha voluto rinunciare”.